Temperatuurrecord in Argentijns Antarctica

Esperanza in Argentijns Antarctica. Ⓒ AFP

ESPERANZA - In Argentijns Antarctica is donderdag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Dat maakte de nationale meteorologische dienst bekend, meldden verschillende media. Met 18,3 graden was het nog nooit zo warm in het gebied sinds het begin van de metingen. Hiervoor lag het record op 17,5 graden, gemeten op 24 maart 2015.