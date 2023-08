Eritrea-festival in Zweden ontaardt in chaos

Het festival wordt al jaren gehouden bij de hoofdstad. De organisatoren zouden in het verleden kritiek hebben gekregen omdat ze aanhangers uitnodigden van de dictatoriale regering van Eritrea. Antiregeringsbetogers kregen dit jaar toestemming om in de buurt te demonstreren, maar rukten vervolgens op naar het festivalterrein.

Relschoppers zouden de politie hebben bekogeld met stenen en festivaltenten omver hebben getrokken. De politie spreekt over „gewelddadige rellen” en zegt ongeveer honderd mensen te hebben opgepakt. Daarnaast zijn volgens medische hulpverleners zeven personen overgebracht naar het ziekenhuis, in zeker vier gevallen met ernstige verwondingen.

Ⓒ ANP

Het zou door de chaos bij het festivalterrein nog onduidelijk zijn hoeveel mensen in totaal gewond raakten. De onrust leidde ook tot materiële schade. Op beelden is te zien dat voertuigen en een tent in brand staan. De autoriteiten zagen zich genoodzaakt een snelweg in de buurt deels af te zetten, omdat vluchtende mensen de weg blokkeerden.

Het komt in Europa vaker tot aanvaringen tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime, ook in Nederland. Eritrea ligt in het noordoosten van Afrika en wordt al tientallen jaren bestuurd door dictator Isaias Afewerki.