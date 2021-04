President Biden vergezelt echtgenote bij ’medische ingreep’

De afspraak is bij een „centrum voor ambulante zorg”, aldus het Witte Huis. Na het bezoek keren Joe en Jill Biden direct terug naar het Witte Huis om hun werkzaamheden te hervatten, aldus de woordvoerder.

Jill Biden (69) is sinds 1977 getrouwd met Joe Biden. De first lady besloot bij het betrekken van het Witte Huis om haar baan als onderwijzer aan te houden.

Toespraak Biden

Biden heeft een uitnodiging geaccepteerd om op 28 april de beide kamers van het Amerikaanse parlement toe te spreken, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het zal zijn eerste toespraak zijn voor een plenaire sessie van het Congres.

Biden was uitgenodigd door Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. In de uitnodiging heeft Pelosi de president gevraagd om zijn „visie voor het aangaan van de uitdagingen en kansen van dit historische moment” te ontvouwen. Pelosi prees Biden voor zijn „historische en transformerende leiderschap.”

„De president heeft de uitnodiging van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden geaccepteerd om een plenaire sessie van het Congres toe te spreken op 28 april, de avond voor zijn 100e dag als president”, aldus het Witte Huis.

De eerste speech van Biden geldt niet als een zogeheten State of the Union-toespraak, die vergelijkbaar is met de troonrede in Nederland. Bidens eerste State of the Union zal pas volgend jaar plaatsvinden, als hij al langer dan een jaar in het Witte Huis woont.