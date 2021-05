OM eist levenslang tegen Iliass K. voor twee liquidaties en vergismoord

Zeven medeverdachten hoorden strafeisen tegen zich uitspreken uiteenlopend van 4 tot 25 jaar. Voor een negende verdachte vroeg het OM vrijspraak.

Het omvangrijke strafproces tegen de vermeende leden van wat het OM „een professionele en strak geleide organisatie” noemde, draait om de in 2014 gepleegde moorden op Alex Gillis (30) in Zaandam, de geruchtmakende vergismoord op de eveneens 30-jarige Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini (26) in Amsterdam-Osdorp.

De bende - voortgekomen uit de organisatie van de in 2014 zelf geliquideerde crimineel Gwenette Martha - is daarnaast gelinkt aan twee niet voltooide moorden in 2014 en 2015. Volgens het OM staat vast dat de organisatie „tegelijkertijd bezig was met de jacht op meerdere mensen.” Zo zou sprake zijn geweest van zeker nog vier andere doelwitten. De aanklager zei dat de bende te werk ging „met een roekeloosheid en gewetenloosheid die niet is te bevatten.”

Iliass K. vervulde een centrale rol in de organisatie. Hij was de schakel tussen opdrachtgevers en uitvoerders, nam moordopdrachten aan, liet ze uitvoeren en toonde „geen enkel respect” voor het leven van de slachtoffers, aldus het OM. „Met de „drie kille moorden” waartoe hij opdracht gaf, heeft K. „zijn recht op vrijheid verspeeld”, zei de officier van justitie.