Noodweer houdt Zwitserland in zijn greep: onweersbuien, dikke hagelstenen én winterse neerslag

Het noodweer gaat gepaard met stevige onweersbuien, zeer veel regenval en harde windstoten. Meteo Schweiz maakte melding van stoten tot wel 100 kilometer per uur. Reddingswerkers voerden in St. Gallen 100 operaties uit, waaronder omgevallen bomen opruimen en branden blussen. Ook waren er overstromingen.

Niet zo vreemd, gezien in het zuidoosten van Zwitserland meer dan 200 millimeter regen kan vallen, meldt Weeronline. Lokaal zijn nog hogere neerslagsommen niet uitgesloten. In de bergen kan zoveel regen leiden tot modderstromen en andere gevaarlijke situaties.

Bewoners en vakantiegangers zien dat hagel schade veroorzaakt aan hun auto’s. Ingedeukte deuren, kapotte lampen en spiegels met barsten: het komt regelmatig terug op beelden.

Ⓒ Robin Nicolaas

Winterse neerslag

Het noodweer is vergelijkbaar met dat wat we vorige maand zagen rond het Gardameer in Italië. Toen werden uiterst warme dagen eveneens gevolgd door dagen vol regen, onweer en hagel. In Zwitserland gebeurt nu zo goed als hetzelfde, al lijkt er nog een schepje bovenop te komen. De eerste sneeuwval is namelijk niet ver weg.

De wind draait naar noordelijke richtingen, wat betekent dat het op sommige plaatsen zomaar 20 graden kouder kan zijn dan de afgelopen dagen. Dan komt de maximumtemperatuur uit rond de 15 graden. De nulgradengrens daalt in de loop van aanstaande zondag naar zo’n 2000 meter. Er kan dan meer dan 10 centimeter sneeuw vallen op de hoogste toppen.

Vanaf dinsdag droger

Dinsdag is de dag dat het weer wat normaler wordt qua weersomstandigheden in Zwitserland. Het wordt een stuk droger en de tropische warmte keert niet terug, al blijft het wel tussen de 20 en 25 graden.