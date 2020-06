Bomvolle Dam in Amsterdam voor protest tegen Amerikaans geweld

Onze verslaggever Mike Muller is erbij. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Volgens de verslaggever is anderhalvemeter-regel ’ondoenlijk’ op de Dam. Ondanks dat is er geen boa op het Amsterdamse plein te bekennen.

Ook in het buitenland wordt geprotesteerd. In Berlijn kwamen volgens de politie zondag circa 1500 mensen bijeen om tegen Amerikaans politiegeweld te demonstreren. In de Duitse hoofdstad was er zaterdag al een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade, in München een kleine betoging zondag voor het consulaat.

In Londen hebben betogers volgens de BBC de grootste betoging sinds de invoering van de lockdown vanwege het coronavirus gehouden op Trafalgar Square. Ze blokkeerden de weg naar de Amerikaanse ambassade. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. In Toronto hebben volgens de deelnemers zeker 4000 mensen in optocht tegen het politieoptreden in het buurland betoogd. In Amsterdam wordt maandag een demonstratie gehouden.

De dood van Floyd, na een chaotische en uiterst hardhandige arrestatie door vier agenten in Minneapolis, heeft in de VS tot enorme protesten, plunderingen en brandstichtingen geleid. Er zijn sinds woensdag naar schatting wel 4000 relschoppers of betogers gearresteerd. In meer dan twintig staten is de Nationale Garde te hulp geroepen om het geweld de kop in te drukken. Vlakbij het Witte Huis in Washington is op meerdere plaatsen brand gesticht.