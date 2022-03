Kuipers: zestigers kunnen vanaf zaterdag afspraak maken voor tweede booster

De raad meldde vrijdag al het aanbieden van een extra booster aan mensen tussen de 60 en 69 jaar verstandig te vinden omdat de omicrongolf nog wat langer aanhoudt dan verwacht. Intussen neemt de effectiviteit van de booster bij deze groep ook af. Zo verwacht de raad dat de bescherming tegen ziekenhuisopname bij zestigers begin april nog maar tussen de 75 en 85 procent zal bedragen. Binnen de eerste vier weken na de booster bedroeg dat nog gemiddeld 89 procent.

En juist vanaf de leeftijdsgroep van 60 jaar neemt het risico op een ernstig beloop van corona duidelijk toe ten opzichte van de jongere groepen, aldus de raad. In de week van 28 februari tot en met 6 maart werd in die groep bijvoorbeeld 10 op de 100.000 opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 5 op de 100.000 in de groep 50 tot 59 jaar. ,,In de meest recente modellering van het RIVM, op basis van de vaccinatiestatus, vaccineffectiviteit en de versoepeling van de maatregelen, is er in de komende weken mogelijk een toename in het aantal ziekenhuisopnames in Nederland te verwachten”, stelt de organisatie.

Wel bestaat daarover een grote mate van onzekerheid. In die situatie acht de Gezondheidsraad het echter verstandig om de extra booster toe te dienen. Zestigers die langer dan drie maanden geleden een vaccinatie hebben gehad of een besmetting hebben doorgemaakt, zouden hem dan moeten kunnen krijgen.

Kuipers gaat mee in die redenering, meldt hij vrijdag. Zestigers kunnen vanaf zaterdag online al een afspraak maken voor hun extra booster. ,,Dat is een hele korte termijn, omdat wij het heel belangrijk vinden dat veel mensen snel van de uitnodiging kunnen gebruikmaken”, zegt hij.

Andere groepen

Tot dusverre kwamen enkel 70-plussers, bewoners van verpleeghuizen en volwassenen met het syndroom van Down en een ernstige immuunstoornis voor een extra booster (herhaalprik) in aanmerking. Bij hen is de kans op een ernstig beloop van corona nog het grootst. Bovendien hebben zij de boosters als eerste gekregen (vanaf november) en is de werking bij hen dus het meest afgenomen.

Er is op dit moment volgens de Gezondheidsraad geen aanleiding om andere groepen opnieuw te vaccineren. Ook is het niet noodzakelijk om de komende tijd de immuniteit van de gehele bevolking continu op peil te houden door middel van periodieke boosters, stelt de organisatie.

De raad geeft daarvoor als belangrijkste reden dat de nu dominante omicronvariant relatief mild is. ,,Hierdoor is er in de lagere leeftijdsgroepen, ondanks een groot aantal besmettingen, een veel kleinere kans op ziekenhuisopname door COVID-19.”

Snel een extra prik wanneer nodig

Wel benadrukt de organisatie dat het belangrijk is dat specifieke doelgroepen in de toekomst snel een extra prik kunnen krijgen als de epidemiologische situatie daar aanleiding toe geeft. ,,Bijvoorbeeld bij een forse toename van het aantal besmettingen of bij de opkomst van een virusvariant die ziekmakender is dan de huidige omicronvariant.”

Daarvoor heeft de Gezondheidsraad een ‘toepassingskader’ opgesteld en aangeboden aan minister Kuipers. Daarin staat onder meer de vraag centraal hoe ziekmakend de infectieziekte is en hoe groot de groep is die daardoor geraakt wordt. Ook moet dan overwogen worden hoe effectief de vaccins ertegen zijn, terwijl de eventuele nadelige gezondheidseffecten van de vaccinatie (bijwerkingen) geen belangrijke afbreuk mogen doen aan de gezondheidswinst in de bevolking.