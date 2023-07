Agressieve Californische zeeotter valt surfers aan

Het fenomeen viel fotograaf Mark Woodward de afgelopen weken op. Op Twitter publiceerde hij foto’s en video’s van de zuidelijke zeeotter, prinsheerlijk dobberend op haar net veroverde surfplank. „Dit lijkt schattig, maar dat is het niet”, tweette hij. „Deze zeeotter was uiterst agressief en de surfer heeft zijn board moeten verlaten en is naar de kust gezwommen.” Woordward had de otter al eerder hetzelfde zien doen.

Het diertje is bekend bij de lokale autoriteiten. Zij staat bekend als 841 en was betrokken bij meerdere incidenten. Het is een diertje met een verleden. Ze is vijf jaar oud en is in gevangenschap geboren. Waarom ze ineens zo agressief is, is niet duidelijk. Het heeft mogelijk te maken met haar hormoonhuishouding en het feit dat ze af en toe door mensen gevoerd is.

De lokale autoriteiten hebben besloten in te grijpen. Ten eerste zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Als de otter zich zo agressief blijft gedragen zal ze bovendien mogelijk gevangen moeten worden. „Hoewel er nog geen gewonden zijn gevallen, moeten als gevolg van het zeer uitzonderlijke gedrag van de otter surfers, kajakkers en andere recreanten in het gebied het dier niet benaderen,” waarschuwt de Amerikaanse dienst voor Natuurbeheer.

Zeeotters kwamen vroeger langs de hele Amerikaanse westkust voor, maar werden vanwege hun vacht bijna uitgeroeid. Het dier is het kleinste zeezoogdier van het Noord-Amerikaanse continent en het speelt een sleutelrol in het ecosysteem van de kust. De zuidelijke zeeotter leeft nu nog op amper tien procent van het gebied waar hij vroeger voorkwam.