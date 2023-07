Deze Nederlanders speelden rol bij ontwikkeling atoombom

Amsterdam - Maar liefst 130.000 mensen werkten tijdens de oorlogsjaren in het diepste geheim aan de creatie van het eerste inzetbare Amerikaanse kernwapen. Het zogenoemde Manhattan Project, waarin ook Nederlandse sporen blijken te zitten, bleek uiteindelijk een keerpunt in de oorlog. En wordt nu, onder de naam ’Oppenheimer’ verfilmd door Christopher Nolan, mogelijk een hit in de bioscoop.

Ⓒ ANP / Science Photo Library