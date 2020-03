Corona: behandeling tegen op hol geslagen afweersysteem

Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

Utrecht - In de strijd tegen het coronavirus krijgt een deel van de ziekenhuispatiënten in ons land verschillende medicijnen toegediend die ervoor moeten zorgen dat het op hol geslagen afweersysteem weer tot rust komt. Arts-microbioloog Marc Bonten verwacht hier meer van dan doorgaan met antivirale middelen. „Onderzoek moet uitwijzen of patiënten hierdoor betere overlevingskansen hebben.”