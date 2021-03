’Zorginstellingen dwingen medewerkers tot vaccineren’

Binnenland

Gedode baby Amsterdam mogelijk gestikt of verdronken door moeder

De aanklacht tegen de 30-jarige Chamira E. uit Amsterdam-Noord, die haar baby in augustus om het leven zou hebben gebracht, is uitgebreid. Mogelijk heeft ze haar kindje verdronken in een wasbak of is het kindje gestikt in een doek. Dit bleek woensdag op een inleidende zitting in de rechtbank in Amst...