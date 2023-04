Meer dan 2,6 miljoen mensen doen gestolen gegevens check

Inmiddels hebben 6710 mensen het bericht gekregen dat hun gegevens inderdaad zijn gestolen. Dat is ruim 13 procent van de 50.000 getroffen Nederlanders die nu weten dat hun online-identiteit is gestolen. Op de website van de politie kan een e-mailadres worden ingevuld om na te gaan of dat adres en andere gegevens als wachtwoorden en creditcards zijn gestolen.

Cybersecuritybedrijf Computest, dat betrokken was bij het onderzoek naar de onlinehandel, geeft het dringende advies om een aantal stappen te nemen als iemands gegevens zijn gestolen. Allereerst is het belangrijk om uit te loggen bij alle accounts. „Denk met name aan je (werk)mail, PayPal-account en je accounts op cryptovalutaplatformen”, zegt Computest. Ook moet een computer volledig worden geherinstalleerd, om zeker te zijn dat de malware die de criminelen gebruiken helemaal van het apparaat verdwijnt. Dan pas kunnen wachtwoorden worden aangepast. Anders steelt de malware simpelweg de nieuwe wachtwoorden.