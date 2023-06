Mogelijk ontvoerde vrouw Houten blijkt niet ontvoerd

Maar na "uitvoerig onderzoek", zo meldt de politie dinsdag, blijkt van een ontvoering geen sprake te zijn. De politie heeft dinsdag contact met de vrouw gehad en ze is in goede gezondheid, zoals de politie het noemt. De politie stelt dat ze heeft bevestigd dat zij op die dag en het betreffende tijdstip is opgehaald. Maar hierbij was geen sprake van een strafbaar feit aldus de politie.