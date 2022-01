Premium Het beste van De Telegraaf

Verbaal begaafd en spitsvondig, en op en top heer Max Moszkowicz sr. wist het vak van strafpleiter ’sexy’ te maken

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Max Moszkowicz Ⓒ Foto ANP/HH

MAASTRICHT - Hij was een icoon binnen de strafrechtadvocatuur. En onbetwist degene die het vak van strafpleiter, waarop tot zijn komst een beetje werd neergekeken, sexy maakte. ,,Ik zal ooit wel eens in mijn toga sterven”, zei de oude Max Moszkowicz jaren geleden toen hij nog volop actief was als advocaat.