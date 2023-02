Acht jaar cel voor transgender-verkrachter die even in vrouwengevangenis zat

Na Bryson eind vorige maand schuldig werd bevonden, werd ze ondergebracht in de enige vrouwengevangenis van Schotland, in Cornton Vale. Er kwam veel kritiek op deze beslissing. Onder andere de Schotse schrijfster J.K. Rowling mengde zich in de discussie. Ze beschuldigde de Schotse premier Sturgeon van het schenden van vrouwenrechten door toe te staan dat Bryson de straf in een vrouwengevangenis mocht uitzitten.

Maar bij een vragenuurtje in het Schotse parlement maakte Sturgeon duidelijk dat het wat haar betreft uitgesloten is dat Bryson in Cornton Vale kan blijven. „Er is in een vrouwengevangenis geen plaats voor verkrachters”, aldus Sturgeon. Bryson werd vervolgens naar een andere gevangenis overgeplaatst. Dinsdag volgde de veroordeling tot acht jaar cel.