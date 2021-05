‘Vrouwen moeten levende sekspoppen zijn’

Met je Instagram-gezicht naar de plastische chirurg. Voor veel influencers is dit de normaalste zaak van de wereld. Net als een tripje naar Turkije of Zuid-Amerika voor een goedkope maar levensgevaarlijke bil- of borstvergroting. In de podcast ‘Generatie T.’ bespreken Telegraaf-journalisten Jeroen Holtrop (30), Kitty Herweijer (30), Rick Kraus (34) en Marlou Visser (34) het idee van maakbare schoonheid en de toenemende populariteit van cosmetisch toerisme. Hebben zij zelf wel eens aan zich laten sleutelen en hoe ziet hun generatie eruit over 50 jaar?