Wedde geschokt na woningbrand: 12-jarig meisje overlijdt

Iets voor 03.00 uur ’s morgens brak de brand uit in de woning aan de Lageweg, tussen Wedde en Vriescheloo. De brandweer was met groot materieel ter plaatse, maar kon het huis niet meer redden in de vlammenzee. Alleen de andere helft van de dubbele woning bleef gespaard.

Vermist

Pas in de vroege morgen kon de brandweer het sein brand meester geven. Drie van de vier gezinsleden konden het huis verlaten, maar de jongste dochter werd vermist. Haar vader heeft geprobeerd haar uit de brandende woning te halen, maar liep daarbij zelf zware brandwonden op. Hij is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand was gisteren nog onbekend.

Voor de zoektocht naar het vermiste kind werd aan het begin van de middag de uitgebrande helft van de twee-onder-een kapwoning neergehaald. Aan het eind van de middag werden haar stoffelijke resten gevonden. Om veiligheidsredenen en om ramptoeristen te weren, bleef de Lageweg tot in de avond afgesloten voor het verkeer, schrijft Dagblad van het Noorden.

"Een grotere tragedie dan je kind te verliezen is niet denkbaar."

Inwoners van Wedde reageerden zondag in gesprek met de regionale krant geschokt. „Dit is een drama”, zegt een voorbijganger. „Dit is een klein dorp: iedereen kent elkaar. We leven allemaal mee. Een grotere tragedie dan je kind te verliezen is niet denkbaar.”

Bijeenkomst

Basisschool De Vlonder, waar het slachtoffertje in groep 8 zat, hield zondagmiddag een bijeenkomst waar leerlingen, ouders en onderwijzers hun emoties konden delen. Volgens het Dagblad van het Noorden staat het jonge gezin middenin de dorpsgemeenschap en is het actief in het lokale verenigingsleven.

Maandag wordt er forensisch onderzoek gedaan aan de Lageweg in Wedde om vast te kunnen stellen hoe de brand heeft kunnen ontstaan.