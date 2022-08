Dodental gijzeling hotel Mogadishu stijgt naar zeker 21

Buitenland

Taliban bevestigen dood al-Qaedaleider al-Zawahiri

Een zegsman van het Talibanbewind in Afghanistan heeft volgens nieuwszender al-Jazeera bevestigd dat de voormalige leider van terreurgroep al-Qaeda is omgekomen. Volgens de VS is hij in het afgelopen weekeinde bij een speciale militaire operatie met behulp van een drone in de Afghaanse hoofdstad Kab...