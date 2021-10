Gedupeerden toeslagenaffaire: ’We hebben alles besproken met de koning’

De vrouwen hadden na de troonrede, waarin de koning kort sprak over de toeslagenaffaire, een open brief naar de koning gestuurd. Daarin vroegen zij een gesprek met hem. De brief was dan ook de directe aanleiding voor het gesprek woensdagmiddag op Paleis Noordeinde. De vrouwen mogen later terugkomen voor een vervolggesprek, zeiden ze.

Volgens de vrouwen heeft de koning de film twee keer gezien en vroeg ook door op bepaalde details. „We hebben alles besproken.” De koning vroeg ook van alles en schreef dingen op, aldus de vrouwen.

Bij Met het Oog op Morgen waren de toeslagouders hoorbaar geëmotioneerd. Presentator Rob Trip vroeg naar hetgeen volgens hem het meest bleef hangen van de documentaire: vernedering. „Dat is het elke dag nog steeds. Als je weer je verhaal moet doen. Nog steeds de bewijslast bij jou ligt”, vertelt een van hen.

Recht voor zijn raap

De koning liet eerder via sociale media weten dat hij vindt dat de vrouwen zo snel mogelijk moeten worden geholpen zodat ze een nieuwe start kunnen maken. „Ouders die zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire vertelden mij vanmiddag hun verhaal. Recht uit het hart en recht voor zijn raap. Hun doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig”, vindt de koning.

„Het is van belang dat alle getroffenen met empathie worden behandeld en dat wie recht heeft op financieel herstel zo snel mogelijk wordt geholpen, zodat deze Nederlanders een nieuwe start kunnen maken.”

Rutte

Regisseur Stijn Bouma liet voor zijn film Alleen tegen de Staat vijf moeders aan het woord die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal. Voor het eerst deden slachtoffers uitgebreid voor de camera hun verhaal en duidden ze wat de impact van de affaire op hun leven was.

Veel kijkers en tv-recensenten merkten op dat het goed zou zijn als alle politici de film zouden zien. De documentaire kwam ook ter sprake tijdens de Algemene Beschouwingen. Het kabinet van Mark Rutte is al negen maanden demissionair omdat het moest aftreden vanwege de zaak. Ondanks beloftes van het kabinet zijn de meeste ouders nog niet gecompenseerd of geholpen.