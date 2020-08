Is het coronavirus ontsnapt uit een laboratorium? Dit is wat we nu weten

Van top tot teen ingepakt werkt ’vleermuisvrouw’ Zheng-Li Shi (l.) met een net zo goed beschermde collega in het WIV. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Is het coronavirus ontsnapt uit een laboratorium? Of erger: hebben virologen het in het lab in elkaar geknutseld? Geruchten dat de uitbraak van Covid-19 op de een of andere manier mensenwerk is, zijn net zo hardnekkig als het virus zelf. Dit is wat we nu weten.