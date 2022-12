Peiling: twee op de drie Duitsers ontevreden over Scholz

In de enquête uitgevoerd door het peilingbureau YouGov namens persbureau DPA zegt 33 procent van de respondenten "nogal ontevreden" te zijn en nog eens 33 procent "zeer ontevreden" over de prestatie van de Duitse coalitie tussen de sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en de liberale Vrije Democraten (FDP). Slechts 3 procent van de bevraagde Duitsers is "zeer tevreden" en 23 procent "redelijk tevreden".

Donderdag is het precies een jaar geleden dat bondskanselier Scholz van de centrumlinkse SPD werd beëdigd. De kanselier komt slechter uit de verf dan zijn voorganger: een meerderheid van 51 procent ziet Angela Merkel als de betere kanselier, terwijl slechts 19 procent Scholz verkiest. Dat is opmerkelijk gelet op de kritiek die Merkel heeft gekregen dat haar beleid als bondskanselier te pro-Russisch is geweest.

Ondanks alle ontevredenheid over de regering gelooft slechts 31 procent van de respondenten dat de coalitie vroegtijdig zal uiteenvallen, waar 47 procent vermoedt dat het zal duren tot de volgende federale verkiezingen in 2025.

Kanselier Scholz zelf heeft ondertussen plannen aangekondigd om opnieuw deel te nemen aan de verkiezingen in 2025, in een interview dat DPA voorafgaand aan de publicatie op donderdag heeft ingekeken. "Natuurlijk ga ik me weer verkiesbaar stellen", zegt hij tegen de kranten van de Duitse Funke-mediagroep.