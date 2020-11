Vrijstaande villa Wassenaar te koop voor 150.000 euro

Op Landgoed Backershagen staat een 32 vierkante meter groot houten vrijstaand ’hertenhuisje’ uit 1846 in de aanbieding. Het Rijksmonument heeft een tuin van 560 vierkante meter.

Te koop voor 150.000 euro. Dat is de ’vanaf’ prijs want kopers mogen nu bieden op het tiny villaatje met woonkamer (met schouw), ’eenvoudige’ keuken, slaapkamer, badkamer en apart toilet. Warm water komt uit een elektrische boiler en de CV wordt gestookt op gas.

Het interieur heeft wel een opknapbeurt nodig. Ⓒ Funda

Er zijn wel een paar nadelen: de weg erheen is alleen voor auto’s tot 2000 kilo begaanbaar en je moet elk jaar 6363 euro erfpacht aftikken.