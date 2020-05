10.000 liter chemisch afval gevonden in oud drugslab Kockengen

De politie vond gasflessen, vaten en tankcontainers met chemisch afval. Het is in totaal bijna 10.000 liter afval dat waarschijnlijk is vrijgekomen bij de productie van ongeveer 1400 kilo amfetaminepasta. „Ik heb besloten de schuur per direct te sluiten om de openbare orde en veiligheid in en rond het pand te herstellen”, laat burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht weten.

De Landelijke Eenheid kwam de locatie op het spoor tijdens het onderzoek naar een drugslab in het Utrechtse dorp Overberg. Daar had de politie op 18 maart 2000 kilo grondstof voor de productie van amfetamine en 1,5 miljoen xtc-pillen ter waarde van 4 tot 6 miljoen euro aangetroffen. De 51-jarige eigenaar van die woning is aangehouden.