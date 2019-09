Eekhoorn van visboer Dick gaat de wereld over

De foto van een eekhoorn die aan een bloem ruikt, gaat inmiddels de hele wereld over. Fox News, Daily Mail, NBC - iedereen publiceert de perfect getimede foto waarop het beestje nét de ogen sluit en het licht volgens Van Duijn ook nog eens goed valt. „Mijn foto staat in alle grote media”, verklaart hij trots tegen Omroep West.

Terwijl de Noordwijker voor de camera van de regionale omroep staat, verkoopt zijn vader rustig de visjes bij hun kraam. Eerder deze zomer vertrok Van Duijn met een vriend naar Wenen in Oostenrijk om daar plaatjes te schieten van grondeekhoorntjes. „Er is een bepaalde plek waar ze veel zitten. Ik vind het een heel grappig beest”, vertelt Dick.

Viral

„Op het moment dat je klikt, weet je dat je een bijzondere foto hebt”, zegt Van Duijn over het moment dat hij het beeld vastlegde. „Ik had er in één keer 45.000 volgers bij op Instagram. Je krijgt waardering voor je werk.”

Of hij voorlopig ’gewoon’ visboer blijft? Lachend: „Ja, voorlopig wel, tenzij ik een heel goede aanbieding krijg om voor een groot magazine of iets dergelijks te mogen fotograferen”, laat hij aan De Telegraaf weten.