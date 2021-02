Gasunie verwacht extra gasimport vanwege winterweer

Komend weekend is er nog een aanzienlijk temperatuurverschil tussen het zuiden en noorden van Nederland. Ondanks dat het in het noorden koud is zal dit volgens Gasunie geen consequentie hebben voor de vraag naar gas. Dat wordt later in de week wel anders.

Om aan de extra vraag te voldoen worden alle mogelijkheden benut. Dan gaat het naast gasimport ook over extra gasproductie in Nederland en om gas dat uit diverse gasopslagen wordt gehaald. Gasunie zet onder andere de compressorstations in die het aangeleverde gas op druk kunnen houden om het door het netwerk te kunnen transporteren. De diverse gasbergingen in Nederland zijn volgens Gasunie voldoende gevuld om piekvraag aan te kunnen.

Doordat er in Groningen minder gas wordt gewonnen komt er meer gas uit het buitenland. Dit gas heeft niet dezelfde kwaliteit en moet daarom eerst worden bewerkt.