Beveiliger (53) overleden na schietpartij ggz-instelling

Een 36-jarige medewerkster uit Rijswijk van diezelfde instelling ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. De verdachte, een 67-jarige Rijswijker, werd maandag zwaargewond in een voertuig aangetroffen dat om de hoek stond. Reanimatie mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse.

Wapenvergunning

Hoewel het onderzoek naar de toedracht en de achtergronden nog in volle gang is, lijkt het erop dat de man uit de auto op de Haveltestraat als verdachte van het incident op de Leggelostraat moet worden aangemerkt en dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Bij de verdachte werd in zijn auto een vuurwapen aangetroffen. Hoe hij aan dit wapen is gekomen, maakt onderdeel uit van het onderzoek. Tot januari 2021 had hij een wapenvergunning en mocht hij een wapen bezitten. Maar na een incident in januari is zijn vergunning ingetrokken en is zijn wapen en munitie in bewaring genomen door de politie.

Dat alle betrokkenen uit Rijswijk komen, lijkt vooralsnog op toeval te berusten en geen link met het incident te hebben.

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt, onder leiding van een officier van justitie, de exacte toedracht. Het rechercheteam vraagt mensen die iets in de omgeving van de Leggelostraat en Haveltestraat hebben gezien dat mogelijk met het geweldsincident te maken heeft, zich te melden via 0800-6070.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113