Rhenen doet Second Love in de ban: ’Ellende voorkomen’

De lokale SGP maakte, in lijn met de landelijke fractie, deze week bezwaar tegen de reclameposters (‘flirten is niet alleen voor singles’). Ook een wethouder van de ChristenUnie is de campagnespot van Second Love een doorn in het oog.

De critici wijzen daarbij onder meer op de almaar groeiende kosten voor de jeugdzorg. „In iedere gemeente een gigantisch probleem. We bleven stilstaan bij het aantal echtscheidingen, maar vooral de vechtscheidingen. Wat dát doet met kinderen”, zegt de PvdA-burgemeester tegen de Gelderlander.