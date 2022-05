Financiële zeeslag met Russische megajachten

Premium Buitenland

Na abortus-lek nu zoektocht naar de mol bij Amerikaans Hooggerechtshof

Wie is de mol? Een vraag die veel mensen in de Verenigde Staten zich stellen. Dinsdag werd bekend dat het recht op abortus in de VS op de helling staat. De kladversie van een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof werd gelekt aan Politico. Een lek waar het hof zwaar aan tilt. Het is aan kolon...