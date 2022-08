NFI slaat groot alarm om knutselbom: ’Het is mengen, roeren en klaar’

Binnenland

Meer kinderporno gemeld bij politie, minder bij meldpunt

Het aantal meldingen van kinderporno bij de politie is vorig jaar toegenomen. Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) bracht woensdag juist naar buiten dat het aantal meldingen over onlinekinderpornografie in 2021 bij het Meldpunt Kinderporno fors is gedaald.