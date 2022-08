Leider Al-Qaeda gedood bij aanval VS in Afghanistan

Al-Zawahiri leidde Al-Qaeda sinds Amerikaanse commando’s in 2011 Osama bin Laden doodden in Pakistan. De Taliban zouden de Amerikaanse operatie bevestigen en tevens veroordelen. Volgens de Taliban vond de aanval plaats in een buitenwijk van Kaboel. In juni 2021 vermoedde de VN al dat Al-Zawahiri zich ergens bevond in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Eind juli gaf Biden, na vele vergaderingen, groen licht voor de operatie.

Bij de contraterrorisme-operatie dit weekend vielen volgens een Amerikaanse functionaris, die met persbureau AFP sprak, geen burgerslachtoffers. De operatie werd op zondag rond half 7 lokale tijduitgevoerd door een drone die met grote precisie twee Hellfire-raketten afschoot. De Verenigde Staten hadden een prijs van 25 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Aangezien er geen Amerikaanse troepen meer zijn in Afghanistan, zijn drones van enorm belang voor contraterrorisme.

President Biden liet tijdens zijn persconferentie weten dat zij niet zullen rusten om de vijanden van de Verenigde Staten op te sporen en uit te schakelen. Hierbij refereerde hij naar eerdere vergelijkbare operaties onder zijn voorgangers Obama en Trump. Biden prees het werk van de inlichtingendiensten en het leger bij deze succesvole contraterrorisme-operatie. „Amerikanen breken niet, en geven niet op. We vergeten niets en we breken onze beloftes niet”, aldus de president. Biden benadrukte dat hij alles zal doen „om de veiligheid van de VS en Amerikanen” te beschermen.

President Joe Biden geeft een persconferentie over de dood van Al-Zawahiri Ⓒ AN

Centrale rol in Al-Qaeda

Al-Zawahiri kwam uit een vooraanstaande Egyptische familie, zijn grootvader was imam bij de Al-Azharmoskee in Caïro en zijn oudoom was de eerste voorzitter van de Arabische Liga. Op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met het fundamentalisme. Hij studeerde geneeskunde en sprak in 1981 zijn steun uit voor de moord op de Egyptische premier Sadat, die vrede sloot met Israël. Na zijn gevangenschap trok hij naar Afghanistan om tegen het Rode Leger te vechten, en daar leerde hij Bin Laden kennen. Samen zagen zij Amerikanen aanvallen als een religieuze plicht, die zij verwoordden in een fatwa. Al-Zawahiri werd eind jaren ’90 een belangrijk lid van Al-Qaeda. In 1999 werd hij door een Egyptische rechter bij verstek ter dood veroordeeld. Niet veel later begonnen de aanvallen tegen Amerikaanse doelen, onder andere op ambassades en schepen.

Hij was medeverantwoordelijk voor 9/11, de dodelijkste terreuraanslag op Amerikaanse bodem, toen kapers Amerikaanse vliegtuigen in raketten veranderden. Op 11 september 2001 kwamen 2977 mensen om het leven. „Die 19 broeders die naar buiten gingen en hun zielen gaven aan de almachtige Allah , hebben ons deze overwinning geschonken waar we nu van genieten”, zei Al-Zawahiri in een videoboodschap die in april 2002 werd vrijgegeven. In de jaren erna kwamen er regelmatig videoboodschappen naar buiten, de laatste kwam uit in april van dit jaar.

De ster van Al-Qaeda, en die van Al-Zawahiri, verbleekte in de jaren ’10 door de opkomst van Islamitische Staat. Zij trokken wel jonge jihadisten aan, en Al-Qaeda raakte in de vergetelheid.