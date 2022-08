Leider Al-Qaeda vermoedelijk gedood bij aanval VS in Afghanistan

Al-Zawahiri leidt Al-Qaeda sinds Amerikaanse commando’s in 2011 Osama bin Laden doodden in Pakistan. De Taliban zouden de Amerikaanse operatie bevestigen en tevens veroordelen, aldus CBS News. In juni 2021 vermoedde de VN al dat Al-Zawahiri zich ergens bevond in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

Al-Zawahiri kwam uit een vooraanstaande Egyptische familie, zijn grootvader was imam bij de Al-Azharmoskee in Caïro. Zijn oudoom was de eerste voorzitter van de Arabische Liga. Hij studeerde geneeskunden en steunde in 1981 de moord op de Egyptische premier Sadat, die vrede sloot met Israël. Na zijn gevangenschap trok hij naar Afghanistan om tegen het Rode Leger te vechten, en daar leerde hij Bin Laden kennen. Samen zagen zij Amerikanen aanvallen als een religieuze plicht. Niet veel later begonnen de aanvallen tegen Amerikaanse doelen, onder andere op ambassades en schepen.

Hij was de medeverantwoordelijk voor de dodelijkste terreuraanslag op Amerikaanse bodem, toen kapers Amerikaanse vliegtuigen in raketten veranderden. „Die 19 broeders die naar buiten gingen en hun zielen gaven aan Allah almachtig, God almachtig heeft hen deze overwinning geschonken waar we nu van genieten”, zei Al-Zawahiri in een videoboodschap die in april 2002 werd vrijgegeven.

Bij de contraterrorisme-operatie dit weekend vielen volgens een Amerikaanse functionaris, die met persbureau AFP sprak, geen burgerslachtoffers. De Verenigde Staten hadden een prijs van 25 miljoen dollar op zijn hoofd gezet.