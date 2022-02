Premium Het beste van De Telegraaf

VVN en ANWB pleiten voor het veiliger maken van provinciale wegen Noodklok om gevaar N-wegen: ’Klein foutje direct fataal’

Door Emile Kossen en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Op de N36 bij Sibculo vond woensdag een ernstig ongeluk plaats. Ⓒ News United

Na een week vol ongelukken met met als tragisch dieptepunt het ongeval op de N36 in Overijssel met twee doden, neemt de frustratie over de levensgevaarlijke N-wegen toe. En daarmee zwelt ook de roep aan om maatregelen te nemen voor veiliger wegen. „Het is triest dat we dit soort vreselijke tragedies nodig hebben om aandacht te krijgen.”