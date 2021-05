LIVE | Ans Boersma: ’Het was aan hem om daarover te vertellen’

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de zaak aanwezig. Volg zijn berichten onderaan dit artikel.

Opnieuw moet Boersma zich verweren tegen aantijgingen rond haar relatie met Aziz A., bekend geworden als de ’Balie-jihadist’ omdat bange landgenoten hem als eerste herkenden in dat debatcentrum in Amsterdam. Boersma en A. hadden een relatie.

Daarbij zou zij hem hebben geholpen om documenten te vervalsen, zodat hij in Nederland een visum kon bemachtigen. Boersma ontkent. Ze verwacht vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Maar justitie blijft bij de verdenking.

Ans Boersma

Tegen A. loopt nog een zaak wegens terreurverdenking. Hij zou een kopstuk zijn geweest van Al-Nusra, de tweede man van de jihadistische strijdgroep zelfs, en wordt medeverantwoordelijk gehouden voor 19 moorden. Later kon hij naar Nederland komen en onbekommerd feesten op festivals.

Abdelaziz H. op Loveland festival.

"Hij had er wel eens over dat hij met een vriend wat deed"

Door de Syriër is ook zijn ex Ans Boersma in de problemen gekomen. Zij kreeg eerder een schadevergoeding van de Staat omdat zij in 2019 Turkije uitgezet werd. Dat gebeurde nadat Nederland een rechtshulpverzoek aan Turkije deed in de terrorismezaak tegen haar ex-vriend. Door dat verzoek verdachten de Turkse autoriteiten haar van banden met de Syrische strijdgroep Jabhat al-Nusra, waarna ze op het vliegtuig naar Nederland werd gezet.

"Het was aan hem om daarover te vertellen"

Die banden had Boersma zelf niet, maar donderdag werd ze wel flink ondervraagd over haar rol bij de visumaanvraag. Ze schreef in die aanvraag dat Aziz 2000 dollar per maand verdiende, maar ze wist niet wat hij deed en wanneer. „Hij had er wel eens over dat hij met een vriend wat deed.”

Boersma schreef dat Aziz als ’zelfstandig zakenman’ werkte en geld verdiende, terwijl ze er eigenlijk niets van wist. Had ze het verhaal wat aangedikt misschien, had ze niet moeten doorvragen? „Ik dacht dat hij echt aan het werk was, maar ik heb hem nooit zien werken.”

Gesprekken

Bovendien, hield de rechter haar voor, is ze toch journalist? „En dus nieuwsgierig”, aldus de rechter. „Wat wist u na vijf maanden van hem?” Niet zo veel, counterde Boersma. „We hadden niet zulke diepe gesprekken. Het was aan hem om daarover te vertellen.”

Boersma vertelt hoe het met haar gaat. De zaak is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Allerlei werkgevers verbraken de banden met haar toen ze werd uitgezet. „Ik mis het werk als correspondent nog steeds. Ik ben dol op Istanboel. Een mooie stad om verliefd te zijn.”

