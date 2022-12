Premium Het beste van De Telegraaf

Politicus loog alles bijelkaar Beoogd Republikeins Congreslid George Santos blijkt luchtfietser

George Santos lijkt het niet zo nauw te nemen met de werkelijkheid. Ⓒ AFP

New York - Afgelopen november won de openlijk homoseksuele George Santos nog verrassend een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden namens een Congresdistrict uit New York. Een kleine twee maanden later ligt hij, nog vóór zijn inauguratie op 3 januari, zwaar onder vuur voor het liegen over zijn verleden en achtergrond.