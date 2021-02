LIVE | GGD stopt tijdelijk met coronablaastest na foute testresultaten

De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de coronablaastest, meldt RTL Nieuws. Dat is besloten na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam. Een tegenvaller, want het was de bedoeling dat deze manier van testen landelijk zou worden uitgerold.

Geen wattenstaafje diep in je neus, maar een apparaat waar je in moet blazen. Voor veel mensen en vooral ook kinderen is de blaastest een aangenamer alternatief om getest te worden op corona.

Na een proefperiode wordt de ademtest sinds 29 januari al officieel gebruikt op twee testlocaties in Amsterdam: het Buikslotermeerplein en de RAI. Dat gebeurde na een positief advies van het OMT, het team van deskundigen.

