LIVE | Moderna mag hoeveelheid vaccin per flesje verhogen

Moderna mag de hoeveelheid coronavaccin per flesje met maximaal 40 procent verhogen. Het Amerikaanse biotechbedrijf heeft daarvoor toestemming gekregen van de Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA, schrijft The New York Times. Zo kunnen uit elke flacon veertien doses worden gehaald, in plaats van de huidige tien, en kunnen de vaccinatiecampagnes worden versneld.

De flacons blijven hetzelfde, het enige wat verandert is de hoeveelheid vloeistof. Daarvoor moet het productieproces worden aangepast. Dat zal maximaal tien weken gaan duren, verwachten insiders die bekend zijn met de werkwijze van het bedrijf.

Moderna levert in de Verenigde Staten de helft van de vaccinvoorraad. Ook in Europa wordt het al gebruikt. In Nederland zijn onder meer huisartsen en bewoners van kleinschalige woonvormen ingeënt met het Moderna-vaccin. Ons land heeft in totaal 14 miljoen doses besteld.

11.40 Universiteit gaat coronavaccin AstraZeneca testen op kinderen

De universiteit van Oxford gaat het vaccin dat de instelling heeft ontwikkeld met farmaceut AstraZeneca testen op kinderen en jongeren. Er worden 300 vrijwilligers gezocht tussen de 6 en 17 jaar. De onderzoekers willen weten of het vaccin ook bij hen werkt.

„Kinderen hebben meestal weinig last van het coronavirus en worden er doorgaans niet ziek van. Toch is het belangrijk om bij hen de werking en veiligheid vast te stellen, omdat sommige kinderen mogelijk baat kunnen hebben bij inenting”, zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar Andrew Pollard.

De proeven beginnen deze maand. Tot 240 deelnemers krijgen het echte vaccin, de rest krijgt een placebo.

9.15 Vaccinatie Israël toont aan: Pfizer-vaccin zeer effectief

De massale inentingscampagne tegen corona in Israël toont aan dat het Pfizer/BioNTech-vaccin werkt. Dat schrijft The Jerusalem Post. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 0,1 procent van de tweemaal gevaccineerden toch nog ziek wordt. Het vaccin is voor 93 procent effectief, wat min of meer overeenkomt met de testresultaten van de farmaceut zelf. Daaruit kwam een werkzaamheid van 95 procent naar voren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Maccabi Healthcare Services, een van de vier grote zorgverleners in Israël, die ruim een miljoen inwoners heeft gevaccineerd. Uit gegevens tot 11 februari blijkt dat van de 523.000 mensen die al een tweede prik hebben gekregen, slechts 544 mensen toch besmet raakten met corona. De meeste van hen hadden geen of amper ziekteverschijnselen. 15 van hen belandden in het ziekenhuis. Van vier van hen werd de toestand omschreven als ernstig, van drie als matig. Geen van de dubbel gevaccineerden overleed.

„De gegevens bewijzen onomstotelijk dat het vaccin zeer effectief is. Het heeft de levens van veel Israëli’s gered”, zegt topvrouw Miri Mizrahi Reuveni van Maccabi.

Israël oogst wereldwijd veel lof voor zijn voortvarende vaccinatiecampagne. In het land is het aantal ziekenhuisopnames in verband met corona sterk gedaald, ook het aantal coronadoden van 60 jaar of ouder is drastisch afgenomen. Bijna 40 procent van de 9 miljoen inwoners heeft intussen ten minste een eerste prik gehad.

