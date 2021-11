Podcast met Saskia Belleman ‘Uitspraak zaak Nicky Verstappen nog geen gelopen race’

Kopieer naar clipboard

Het is nog lang niet zeker dat Jos B. in hoger beroep wordt veroordeeld voor de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Dat zegt rechtbankverslaggever Saskia Belleman in een nieuwe aflevering van de podcast De Zaak Ontleed. De zaak die Nederland ruim twintig jaar heeft beziggehouden kent nog veel losse eindjes. Belleman gaat met presentator Wilson Boldewijn door het bewijs heen. De speekselsporen in de onderbroek, de onduidelijke doodsoorzaak, de zwartgelakte kluisverklaring, maar ook Joos Barten, de kampleider met een misbruikverleden. Belleman: „Ik zou niet graag in de schoenen van de rechter staan.”