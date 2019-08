Bier met gazpacho-smaak

De nieuwe loot aan de stam is voorlopig alleen in Malaga te proeven. Het rode bier met een vleugje koude Spaanse tomatensoep is de uitkomst van een wedstrijd op Instagram.

Bier met abrikozensmaak werd gekozen tot het meest verfrissende zomerbiertje, maar de gazpacho-variant, bedachte door klant ’Jorge’, trok de meeste aandacht, schrijft Malaga Hoy.

Het bier heeft een afdronk van tomaat, komkommer en peper. Lekker bij zachte kazen, omelet of ansjovis, aldus de fabrikant.