Noord-Korea steunt Poetins annexatie: ’Overweldigende meerderheid voor integratie met Rusland’

President Poetin liet afgelopen week vier regio’s in Oekraïne inlijven onder de Russische Federatie. Dat deed hij na georganiseerde schijnreferenda waarbij een van de ’uitslagen’ in het door oorlog verscheurde gebied zelfs de 99 procent aantikte voor toetreding. Niemand in het Westen neemt de verkiezingen serieus; Washington en andere landen spraken van een schijnvertoning en beloofden de annexatie nooit te zullen erkennen. Onder toeziend oog van Russische militairen moest worden gestemd middels een doorzichtige papierbak.

Maar de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jo Chol Su, verdedigt de referenda als volkomen legitiem. „Een overweldigende meerderheid van de kiezers steunde de integratie met Rusland”, aldus Chol Su in een verklaring, zo meldt staatspersbureau KCNA. Noord-Korea, dat al jaren tegengewerkt wordt door Westerse sancties, geldt als een bondgenoot van Rusland.

Ook gebieden die al niet meer onder Russische controle zijn, worden door Moskou opgeëist als het eigen grondgebied. Zo wisten de Oekraïners na een annexatiefeest in Moskou de strategisch belangrijke stad Lyman te veroveren. De grenzen van de geannexeerde gebieden zijn ook nog helemaal niet duidelijk.

Ballistische raket

De spanningen rond Noord-Korea lopen de afgelopen weken op na meerdere raketlanceringen door dictator Kim Jong-un. Zuid-Korea houdt samen met de Verenigde Staten militaire oefeningen als reactie op een afgevuurde ballistische raket dinsdag die voor het eerst in vijf jaar over Japans grondgebied vloog. Het projectiel kwam neer in de Stille Oceaan, buiten de Japanse wateren. Het was de vijfde rakettest van Noord-Korea in tien dagen. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten denken dat Pyongyang mogelijk een kernproef voorbereidt.

Volgens het Zuid-Koreaanse leger simuleren oorlogsvliegtuigen van de twee bondgenoten precisiebombardementen rond het Koreaanse schiereiland. De oefeningen van de VS en Zuid-Korea worden uitgevoerd door acht gevechtsvliegtuigen, vier van beide landen. Ze hebben volgens het Zuid-Koreaanse leger „een virtuele vijand” beschoten in de Gele Zee, ten westen van het Koreaanse schiereiland. De legers willen aantonen „resoluut te kunnen reageren” op de provocaties van Noord-Korea.

De twee landen hebben samen met Japan de rakettest „sterk veroordeeld”, volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Antony Blinken herhaalde het belang van de samenwerking met de bondgenoten in de Oost-Aziatische regio en zei dat de verdediging van Japan en Zuid-Korea „ijzersterk” blijft.