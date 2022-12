Kwik daalt, schaatskoorts stijgt: maar meer vorst nodig

Een ding is zeker: een paar graden vorst is niet genoeg om een mooie ijsvloer te laten ontstaan. Hoeveel dagen vorst nodig zijn om te kunnen schaatsen hangt af van de temperatuur van het water voordat een vorstperiode begint en hoe koud het wordt. Ook een stevige wind en sneeuw op het ijs belemmeren de ijsgroei.

Om snel een mooie ijsvloer te vormen moet het ’s nachts minimaal matig vriezen met temperaturen van -5 graden of kouder. Ook moet het kwik overdag niet of nauwelijks boven nul uitkomen. Als het de hele dag blijft vriezen kan het hard gaan. Na een dag of vijf kan het ijs op plassen en vaarten dan al dik genoeg zijn om op te kunnen schaatsen.

Op sintelbanen en ijsbanen kan veel sneller worden geschaatst als het een beetje vriest. Sommige banen hebben aan een nachtje vorst al voldoende om hun deuren te openen. Na een paar uur dooi overdag is de schaatspret dan helaas wel voorbij.

Tamelijk koud

Of het in deze vorstperiode al tot schaatsomstandigheden komt, is niet zeker. Het is wel tamelijk koud voor de tijd van het jaar. Het gaat de komende nachten licht vriezen en overdag komt de temperatuur amper boven het vriespunt uit. Komende week krijgen we even te maken met een oostenwind. Hierdoor wordt de lucht wat kouder en droger. ’s Nachts kan het tijdens heldere perioden vriezen met minima van -4 tot -7 graden en daarmee kan het ijs echt groeien. Dat ’s middags de zon een tijd schijnt en de temperatuur boven het vriespunt komt is niet heel erg. Dit veroorzaakt niet of nauwelijks dooi.

Als de kou inderdaad doorzet kan het ijs op (zeer) ondiep water zonder stroming later in de week betreden worden. Daarbij is wel enige voorzichtigheid geboden, want hoe dik het ijs is kun je vanaf de kant niet zien. Je hebt best kans dat op (skeeler)banen, zoals in Winterswijk al eerder in de week geschaatst kan worden en mogelijk wagen durfallen zich al snel op de Ryptsjerksterpolder in Friesland.

IJsbanen die worden aangelegd door skatebanen te besproeien zullen waarschijnlijk wel open kunnen. De kans dat we binnenkort schaatsbeelden te zien krijgen is dus groot.