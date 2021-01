Dode bij brand in bejaardentehuis Zaltbommel

Binnenland

McDonald’s Stadskanaal verwoest door brand: ’Dit is het ergste wat ons kon overkomen’

Fastfoodrestaurant McDonald’s in Stadskanaal is dinsdagochtend in alle vroegte volledig verwoest door brand. De vlammenzee was tot in de wijde omtrek te zien. „Dit is het ergste wat ons kon overkomen.”