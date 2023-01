Nederlander (85) ligt zes maanden dood in huis boven Frans gemeentehuis

Dit meldt de Franse krant La Montagne maandag. De Nederlander woonde boven het gemeentehuis en zijn stoffelijk overschot werd op 12 januari door brandweerlieden aangetroffen.

De stad Chéniers heeft slechts 600 inwoners, dus de tachtigjarige was voor velen geen onbekende, zo meldt het regionale dagblad. Naar verluidt zou hij al jaren in het plaatsje wonen, maar was hij behoorlijk op zichzelf. „Heel soms zagen we hem naar de kuidenierswinkel gaan, maar dat was het”, zegt Gilles Gaudon, de burgemeester van Chéniers.

Op een bepaald moment viel het de kruidenier op dat de man al heel lang niet in de winkel was geweest. Hij maakte hier melding van bij de burgemeester, die direct een onderzoek liet starten.

Dood in bed

De brandweer werd ingeschakeld om een kijkje te nemen. Deze opdracht kregen ze een jaar eerder ook maar toen werd de Nederlander rustig aangetroffen terwijl hij televisie keek. Op 12 januari was dit niet het geval. De man lag dood in zijn bed.

Volgens de burgemeester was het nooit opgevallen dat de man sinds juli 2022 geen huur meer had betaald voor zijn appartement boven het gemeentehuis. De buren hadden daarnaast zijn afwezigheid nooit opgemerkt, aangezien hij al een zeer geïsoleerd leven leidde. Ook was er nooit een afwijkende geur geroken.

De burgemeester zegt dat de Nederlander nog familie had. Echter, hij zou „ruzie hebben met zijn broer en dochter”.