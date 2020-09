Russen wantrouwen vaccin van Poetin

De meeste virologen verwachten dat er een veilig en goed werkend vaccin tegen Covid-19 begin volgend jaar beschikbaar is. Voor veel politici is dat te laat en reden er bij de wetenschappers op aan te dringen wat bochten af te snijden, wat weer leidt tot wantrouwen onder de bevolking. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - Zijn eigen dochter was er mee ingeënt, zo gaf de Russische president Vladimir Poetin op 11 augustus als bewijs dat het Russische vaccin volkomen veilig was. Maar naar nu blijkt, hebben veel Russen moeite om het verhaal te geloven dat het kleine Gamaleya-instituut uit Moskou als eerste in de wereld een veilig en goed werkend vaccin wist te ontwikkelen tegen Covid-19.