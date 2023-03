Winters weer op komst: op deze dagen gaat het sneeuwen

Met een noordwestelijke wind wordt komende week koude lucht aangevoerd en daarin trekken maartse buien over het land. „Naast regen komt het ook tot hagel en natte sneeuw”, schrijft Weeronline. „Als buien in de avond, nacht en vroege ochtend overtrekken kan het kortstondig even wit zijn. Overdag smelt de eventueel gevallen sneeuw weer weg. De temperatuur loopt dan namelijk op naar ongeveer 5 graden.”

Kans op gladheid

In de nacht van zondag op maandag is de kans op gladheid klein en heel lokaal. „Er komen enkele winterse buien voor, maar vooral tijdens opklaringen zakt het kwik landinwaarts naar het vriespunt en regionaal er net iets onder. Door de aanwezige bewolking zullen op veruit de meeste plaatsen de wegdektemperaturen boven het vriespunt blijven. Alleen tijdens langere opklaringen kunnen wegen landinwaarts lokaal bij 0 graden komen. Dit geldt vooral voor bruggen en viaducten.”

In de nacht van maandag op dinsdag valt regen of kletsnatte sneeuw bij 2 of 3 graden boven nul en ook dan is de kans op gladheid heel klein. Sneeuwliefhebbers kunnen in de nacht van dinsdag op woensdag hun hart ophalen: „Er trekken dan vanaf de Noordzee enkele sneeuwbuien over het land en bij temperaturen die in de avond dalen tot dichtbij nul kan het wit worden.”

„Ook in de nacht naar donderdag komt het in nagenoeg het hele land tot vorst en is opnieuw gladheid mogelijk.”