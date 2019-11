’Verdachte moord Grace Millane probeerde eerder vrouw te wurgen’

De vrouw had hem, net als Grace, leren kennen via datingapp Tinder. In november vorig jaar spraken de twee af in het appartement waar de miljardairsdochter een maand later de dood zou vinden.

De vrouw vertelde dat ze seks hadden, totdat hij opeens haar probeerde te verstikken door met zijn lichaamsgewicht op haar te gaan liggen. „Ik kon niet ademen. Hij ging zo zitten dat hij zijn lichaam niet ondersteunde.”

De studente was doodsbang en vocht terug. „Ik begon te schoppen om hem te laten weten dat ik geen adem meer kreeg. Hij zat daar mee, hij deed helemaal niets. Toen besloot ik om compleet stil te gaan liggen. (...) Ik deed alsof ik bewusteloos was en nog steeds ging hij niet van me af. Er gingen zoveel gedachtes door m’n hoofd heen. Ik dacht: dit kan niet de manier zijn waarop ik doodga.”

Eerder verscheen er al een vrouw voor de rechtbank in Nieuw-Zeeland met wie de verdachte ook seks had gehad. Ook deze vrouw verklaarde over zijn voorkeur voor ruige seks, maar aangezien zij zijn voorkeuren deelde, had hun samenzijn een andere afloop. „Hij verstikte me een beetje, maar dat heeft mijn voorkeur, één hand om mijn hals heen. Het was fijn, het was met wederzijdse instemming.”

Grace Millane werd eind vorig jaar dood gevonden in de buurt van Auckland.