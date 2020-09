Rutte na geheime inauguratie: ’Wij erkennen Loekasjenko niet’

Rutte deed deze uitspraken in de Tweede Kamer tijdens een debat over de Europese top die volgende week plaatsvindt. Het CDA en de SP vroegen de premier zich harder uit te spreken tegen het Wit-Russische regime en het gewelddadige optreden tegen politieke opponenten.

„Kunt u te allen tijde uitspreken dat Nederland de demonstrerende bevolking in Belarus steunt?”, vroeg SP-Kamerlid Renske Leijten. CDA-collega Pieter Omtzigt wil bovendien dat Nederland de Wit-Russische ambassadeur ontbiedt. De verklaring dat Nederland Loekasjenko niet erkent, kan ’diplomatieke navolging’ verwachten, antwoordde Rutte.

Geheime inauguratie

Eerder op de dag werd bekend dat Loekasjenko in het geniep is beëdigd als president van Wit-Rusland. De inauguratieceremonie zou hebben plaatsgevonden in het Paleis van Onafhankelijkheid in de hoofdstad Minsk.

De ceremonie, die normaal van tevoren bekend zou worden gemaakt als een belangrijke staatsaangelegenheid, volgt op de omstreden verkiezingen van 9 augustus. Loekasjenko, aan de macht sinds 1994, claimde een verpletterende overwinning, maar de oppositie beschuldigde hem van massale verkiezingsfraude. Sindsdien is het Oost-Europese land het toneel van aanhoudende demonstraties.

Wit-Rusland kan sancties tegemoet zien van de VS en de Europese Unie vanwege de betwiste verkiezingen. Die werden gevolgd door hardhandig optreden door de veiligheidstroepen van Loekasjenko tegen protesten van de oppositie die zijn ontslag eisen. In EU-verband ligt vooralsnog alleen Cyprus dwars bij het uitvaardigen van sancties. Rutte mikt op unanimiteit van de 27 EU-lidstaten, zei hij woensdagmiddag.