Contract Amsterdamse NS-machinist verscheurd

LELYSTAD - Machinist Teus Flierman werkt per 1 januari 2018 niet meer voor de Nederlandse Spoorwegen. De rechtbank in Lelystad heeft besloten zijn arbeidsovereenkomst te vernietigen wegens betrokkenheid bij incidenten op het spoor in juli van dit jaar. Flierman is lid van het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK).