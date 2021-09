Kabinet werkt aan terughalen meer IS-vrouwen

Het demissionaire kabinet heeft vorige maand de Koerdische autoriteiten in het noorden van Syrië gevraagd of zij bereid zijn om de repatriëring van vijf IS-vrouwen mogelijk te maken, blijkt uit de brief. De rechtbank in Rotterdam besliste in juli dat het kabinet nog drie maanden krijgt om de vijf vrouwen op te halen.

Eerder was het standpunt van het kabinet nog om geen IS’ers op te halen. Dat is gaan schuiven nadat de rechter de druk opvoerde. Als de vrouwen niet worden opgehaald, dreigen rechtszaken te verlopen waardoor straffeloosheid op de loer ligt. De kans bestaat dan dat ze ongemerkt alsnog naar Nederland komen, zonder dat vervolging dan nog mogelijk is.

„Ook is er in augustus contact gelegd met de Syrische Koerden, met als doel te verkennen of er van hun zijde initiële bereidheid bestaat om repatriëring van in ieder geval de bedoelde vijf verdachten en hun kinderen te faciliteren”, schrijft Grapperhaus. „De inschatting is dat er verschillende gesprekken zullen moeten worden gevoerd om daar meer zekerheid over te verkrijgen.”

De vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven en verblijven in opvangkampen in het noordoosten van Syrië. Als het kabinet er niet in slaagt een oplossing te vinden in de gestelde termijn, kan het betekenen dat hun zaak wordt gesloten en dat ze niet meer worden vervolgd voor terrorisme.

Eerder zijn al wel Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië opgehaald. Het standpunt van het kabinet was aanvankelijk om dat niet te doen. Het blijft nog steeds zeer gevaarlijk in het gebied, aldus het kabinet. Daarom is het moeilijk de vrouwen te repatriëren. Ook in de Tweede Kamer is weerstand om IS-reizigers uit het gebied op te halen. Al steunde een meerderheid van de Kamer onlangs het terughalen van Ilham B., vooral omdat een beter alternatief voorlopig ontbreekt.

Grapperhaus zei in juni nog dat het terughalen van Ilham B. niet voor een precedent zou zorgen. „Het is nu gelukt op een veilige manier en dat zegt verder helemaal niks”, zei de bewindsman toen nog sussend. Maar enkele maanden later bereidt hij dus al de komst van meer IS’ers voor.