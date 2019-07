Jongen (16) wint 3 miljoen dollar met Fornite

Kyle Giersdorf alias Bugha bleef als laatste over in de game. Ⓒ AFP

NEW YORK - Een 16-jarige Amerikaan heeft zondag het wereldkampioenschap Fortnite gewonnen. Professioneel gamer Kyle Giersdorf alias Bugha bleef als laatste over in de game. „Hier zijn geen woorden voor, ik ben zo blij. Al het harde werk, het heeft gewerkt. Dit is krankzinnig”, zei Giersdorf in een interview na de wedstrijd.