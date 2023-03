Premium Het beste van De Telegraaf

Enes I. (28) geliquideerd in Macedonië, net voor de rechtszaak over de drugsmoord in Bergen aan Zee

Suzanne Rijnja

De Colombiaan overleed midden op straat in Bergen. Ⓒ Archieffoto Michel van Bergen

Bergen aan Zee - De 28-jarige Enes I. is afgelopen week geliquideerd. Hij is een van de verdachten in de moordzaak rondom de neergeschoten Colombiaan in Bergen aan Zee.